Preotul Constantin Necula: "In mana lui Dumnezeu stau si astfel de vaccinuri. Sa-i lasam pe profesionisti sa vorbeasca"

"Trebuie explicat oamenilor foarte atent si fara nicio presiune din cale afara, noi suntem sub presiunea timpului, asta ne costa acum. Raportam numarul de vaccinati si asta ne costa, in timp, dar cred ca e un moment sa respiram un pic, sa luam aer in piept si sa vedem cum ii facem pe oameni sa inteleaga ca nu sunt cobai, ca nu se supune asupra lor o presiune de genul acesta", afirma Necula, citat de Digi 24. "E momentul sa-i lasam pe profesionisti sa vorbeasca, dar sa-i invatam cum sa vorbeasca, pentru a fi intelesi", a adaugat el.Intrebat daca se va vaccina, preotul a raspuns: "Este o chestiune de intimitate personala intre mine si medicul meu de familie, iar mai nou intre mine si angajatorul meu"."A crede ca vaccinul e o incalcare a unei dogme tine de invelirea anatomiei in ideologie si e extrem de periculos, si daca privesti dintr-o parte si din alta. Credincios insemana om cu incredere in Dumnezeu si care-l lasa si pe Dumnezeu sa aiba incredere in el. Adica un om lucid care constientizeaza o data in plus ca este in mana lui Dumnezeu, iar in mana lui Dumnezeu, din cand in cand, stau si astfel de vaccinuri", a spus preotul.