Presa bulgara: Toti calatorii care intra in Grecia pe la punctul Kulata-Promachonas vor fi testati pentru COVID-19

Pana in prezent, in Thassos au fost consemnate sase cazuri de turisti infectati cu noul coronavirus . Patru dintre ei, care sunt cetateni sarbi, se afla in prezent intr-un hotel folosit ca loc de carantina. Ceilalti doi turisti, a caror nationalitate nu a fost precizata, dar despre care se crede ca sunt bulgari, au primit permisiunea de a reveni in tara de origine.Toti cei sase turisti sunt persoane tinere, care nu prezinta simptome ale infectarii cu noul coronavirus.Autoritatile de la Atena au declarat, referitor la agravarea situatiei epidemice in unele tari balcanice, ca numarul testelor efectuate asupra persoanelor care intra in tara prin punctul de trecere a frontierei cu Bulgaria este in crestere.In cursul zilei de joi, aproape 90% dintre cei care au intrat prin punctul Kulata-Promachonas au fost testati. Este de asteptat ca incepand de vineri dupa-amiaza traficul rutier sa se aglomereze in zona acestui punct de trecere a frontierei, autoritatile grecesti fiind pregatite sa testeze fiecare turist nou sosit.Potrivit site-ului ekathimerini.com, autoritatile grecesti au confirmat un caz de COVID-19 si in insula Naxos (sudul Marii Egee). Conform unor relatari publicate miercuri, ar fi vorba despre un medic grec care in urma cu patru zile a sosit pe aeroportul international din Atena venind dinspre Regatul Unit, via Serbia.