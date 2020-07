Presa din Grecia: "Este mai probabil ca oricand sa inchidem granita pentru cetatenii din tari precum Romania si Bulgaria"

Masura este discutata in contextul in care Grecia inregistreaza si ea o usoara crestere a numarului de cazuri, iar autoritatile elene iau in calcul introducerea mai multor restrictii, precum inchiderea unor beach-baruri sau interzicerea petrecerilor organizate pe plaja. In plus, in acest moment sunt interzise organizarea festivalurilor, iar presa din Grecia scrie ca aceasta interdictie ar putea fi mentinuta cel putin pana la finalul lunii iulie."Este mai probabil ca oricand sa inchidem granita cu tarile care experimenteaza o recrudescenta a cazurilor de COVID-19, precum Romania si Bulgaria", se arata intr-un articol publicat de cotidianul dikaiologitika.gr Afirmatia vine in contextul in care expertii spun ca dinamica pandemiei este imposibil de anticipat cu acuratete, motiv pentru care eventualele masuri restrictive dure pot fi impuse de pe o zi pe alta."Suntem intr-o faza in care exista o crestere a numarului de cazuri. Avem zeci de cazuri noi in fiecare zi, cazuri pe care nu le aveam acum ceva timp. Este posibil ca aceasta sa fie o crestere temporara, iar trendul sa scada din nou, pana la urma acesta este scopul masurilor pe care le-am propus. Vorbim de o situatie dinamica in care incercam sa luam decizii pe care sa la putem schimba maine, atunci cand informatiile si datele primite sunt diferite", a declarat pentru cotidianul mentionat un specialist epidemiolog.Anterior presa din Grecia a scris ca, la finalul lunii iulie, va exista o imagine de ansamblu privind impactul pe care redeschiderea turismului international l-a avut asupra evolutiei epidemiei in tara, expertii epidemiologi temandu-se ca Grecia ar putea decide inchiderea granitelor daca vor aparea focare in orase si daca numarul de infectari va continua sa creasca.