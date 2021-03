Cum explica presedinta Asociatiei Medicilor de Familie reactia mai puternica la vaccin: "Cu asta ar trebui sa combatem temerile"

"Oamenilor le este frica atunci cand stiu ca li se poate intampla ceva. Dar noi trebuie intotdeauna sa punem in balanta ce se intampla in cazul bolii si ce se intampla in cazul vaccinarii. Daca facem boala fara sa fim vaccinati, este foarte posibil sa facem parte din acel procent de 4-5% despre care se discuta de mortalitate. Nu mai vorbim si de efectele secundare, de reactiile grave, de situatia in care ai complicatii in cazul in care faci boala. In fiecare zi vedem numarul de cazuri din ATI, numarul de decese", a declarat dr. Sandra Alexiu sambata, la Digi 24 Ea a explicat ca reactia la vaccin este un indiciu pentru reactia pe care cineva ar putea sa o dezvolte in cazul bolii."Ganditi-va ca o persoana care are o reactivitate imuna deosebita si face o reactie adversa crescuta la un vaccin inseamna ca ar fi avut o reactie exagerata mai ales in cazul bolii. Asa incat, daca punem in balanta faptul ca faci febra sau subfebra, te dor muschii, te doare capul, ai doua zile in care nu esti foarte bine dupa vaccinare, cu ceea se intampla in cazul bolii si cu posibilitatea de a fi printre cei numarati zilnic la decese sau la ATI, (...) asta cred ca ar trebui sa fie chestiunea cu care sa combatem temerile", a mai afirmat dr. Alexiu.Mii de romani s-au speriat din cauza reactiilor adverse produse de vaccinul AstraZeneca, motiv pentru care au decis sa renunte sa se mai imunizeze cu acest ser.Seful campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghita , a declarat pentru StirileProTv ca de joi seara si pana in prezent peste 9.000 de persoane, dintr-un total de 200.000, si-au anulat programarile pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca.