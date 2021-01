Presedintele celui mai sarac stat din fosta Uniune Sovietica anunta ca "nu mai exista coronavirus" in tara sa

"Nu trebuie sa ne relaxam"

Tadjikistan, cea mai saraca tara din fosta Uniune Sovietica, a raportat doar 12 cazuri noi de coronavirus si niciun deces de la inceputul anului. Cu toate acestea, expertii in sanatate publica sunt reticenti in privinta statisticilor, iar testarea de coronavirus nu se efectueaza in Tadjikistan la scara larga, relateaza Digi 24.Datele oficiale arata aceleasi cifre in ultimele doua saptamani: 13.308 infectii, 90 de decese si 13.218 pacienti vindecati, numere care indica lipsa unor cazuri active de coronavirus."Putem spune cu certitudine ca nu mai exista coronavirus in Tadjikistan", a declarat Rakmon in fata Parlamentului."Nu trebuie sa ne relaxam si sa uitam de regulile de igiena", a avertizat presedintele de 68 de ani. "Daca redeschidem zborurile, oamenii vor veni. De aceea, oricine intra in republica, inclusiv cetatenii nostri, trebuie sa stea in carantina sub supravegherea medicului de familie timp de 14 zile".Guvernul din Tadjikistan a raportat tarziu primele cazuri in 2020. Primele 15 cazuri au fost anuntate pe 30 aprilie, cu putin timp ca o delegatie a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) sa soseasca in tara pentru a evalua raspunsul autoritatilor la pandemie.Moscheele urmeaza sa se redeschida in tara de 9,5 milioane de oameni cu populatie majoritar musulmana, dupa 9 luni in care au fost inchise.Turkmenistan, o alta tara din Asia Centrala, insista ca a scapat de coronavirus, desi un ambasador britanic a spus ca a contractat virusul in timp ce se afla in tara si un diplomat turc ar fi murit in urma complicatiilor cauzate de infectia cu coronavirus.