Presedintelele Grupului de Vaccinologie, nemultumit de tariful mic stabilit pentru medicii de familie care participa la campania anti-COVID

"Cata vreme exista un context epidemiologic care justifica o astfel de masura (ca vaccinarea sa se faca si in cabinetele medicilor de familie - n.r.), da, este cat se poate de posibil ca cel putin in localitatile in care avem o incidenta mare cumulata pe 14 zile sa trebuiasca sa avem astfel de masuri si, intr-adevar exista foarte multe persoane din mediul rural care prefera sa vina sa se vaccineze la medicul de familie decat sa se deplaseze in alte localitati, in special populatia in varsta, populatia care nu este obisnuita a avea alte deplasari in mod constant", a afirmat Gindrovel Dumitra sambata, la Digi 24 Medicul sustine ca aproximativ doua treimi dintre medicii de familie "doresc deja sa intre in acest proces de vaccinare deoarece resimt o presiune din partea pacientilor care isi doresc practic sa fie vaccinati la medicul lor de familie", el adaugand ca aceasta e situatia in special in mediul rural. In schimb, presiunea in acest sens nu este aceeasi in mediul urban.Medicii de familie care ar urma sa participe la campania de imunizare fata de virusul SARS-CoV-2 ar urma sa fie platiti, insa tariful stabilit de autoritati este mai mic decat cel pentru vaccinarea anti-gripala sau cu alte seruri incluse in programul national de vaccinare.Medicii de familie primesc in prezent, pentru vaccinurile din schema nationala, 27 de lei pentru consultatia anterioara vaccinarii, manevra de inoculare a vaccinului si urmarirea pacientului post-vaccinare, in timp ce pentru vaccinul pentru COVID-19 vor primi 30 de lei pentru ambele inoculari.