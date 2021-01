Presedintele Braziliei, noi afirmatii revoltatoare. "Cel mai bun vaccin la COVID este sa faci COVID"

Presedintele s-a intalnit recent cu sustinatorii sai in Sao Francisco do Sul, insa nimeni nu a purtat masti de protectie. Unul dintre oameni i-a facut cadou una, potrivit Digi24.ro "Nu o folosesc, dar e in regula. Eu mi-am facut cel mai bun vaccin. Am avut virusul", a spus Bolsonaro, adaugand apoi si ca "nu a avut niciun efect advers" din cauza imbolnavirii.Presedintele a avut COVID-19 in iunie. 197.732 de oameni din Brazilia au murit de la inceputul pandemiei.Citeste si: Credinciosii greci sfideaza restrictiile la slujbele de Boboteaza. "Nicio lege nu ne poate da ordine"