Presedintele CJ Dolj, confirmat cu COVID-19

Conducerea CJ a luat atunci imediat decizia ca toti angajatii institutiei sa efectueze testul COVID-19 la o clinica privata.Primele rezultate au venit vineri seara. Ion Prioteasa, presedintele Consiliului Judetean, a primit rezultat pozitiv. Acesta a luat decizia sa se interneze de urgenta, intrucat are si alte probleme de sanatate. Ion Prioteasa, in varsta de 69 de ani, este presedintele CJ din 2004.Ramane de stabilit cine din Consiliul Judetean va intra in autoizolare. Cei din Directia de Sanatate Publica Dolj vor veni luni pentru a dezinfecta toate birourile institutiei.