Presedintele CNAS: Trebuie sa fim atenti la pregatirea campaniei de vaccinare anti COVID-19

"Ne aflam in perioada in care se pregateste intrarea pe piata a vaccinurilor anti-COVID. Din cele 150 de modele de vaccinuri (...), unele au trecut de faza a treia, faza clinica de studiu. Trebuie sa fim atenti la pregatirea campaniei de vaccinare si sa convingem populatia ca este una dintre cele mai importante masuri de prevenire si combatere a acestei maladii care ne-a dat vietile tuturor peste cap si ne-a facut sa regandim intregul sistemul sanitar. Odata cu tragedia intamplata la Piatra Neamt si alte asperitati pe care le-am observat (...), cred ca toti decidentii in Sanatate s-au convins de precaritatea infrastructurii sectorului spitalicesc din Romania si de necesitatea construirii de spitale moderne cu circuite functionale care sa corespunda noilor cerinte avand in vedere dezvoltarile tehnologice ale medicinei", a afirmat Cojan, la dezbaterea "De ce avem nevoie de un parteneriat strategic pentru sanatate", organizata de Coalitia "Votez pentru sanatate".Ea a precizat ca finantarea sistemului sanitar in 2020, suplimentata si prin rectificarile bugetare, a fost "mai consistenta" decat in 2019, ceea ce arata ca "sanatatea este scumpa si la propriu si la figurat"."Sistemul nostru de sanatate incepe sa se miste, in sensul tendintei de inversare a piramidei serviciilor de sanatate, aceea in care rolul medicului de familie trebuie sa fie acela de baza, de prim contact in sistemul sanitar, astfel incat observ o solidaritate din partea acestor medici de a participa la tot ceea ce inseamna consultatiile la distanta, prescriptii electronice, monitorizarea bolnavilor de COVID asimptomatici sau oligosimptomatici", a mentionat Cojan.