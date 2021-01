Presedintele Colegiului Farmacistilor din Romania: Un medicament nu trebuie utilizat pana nu isi dovedeste, pe langa eficacitate, si siguranta in administrare

"Am vazut ca in aceasta perioada se vorbeste mult de o anumita graba cu care ar trebui imbratisate tot soiul de molecule, tot soiul de medicamente. Nu, un medicament pana nu isi dovedeste, pe langa eficacitate, siguranta in administrare nu trebuie utilizat decat in momentul in care de la agentiile de reglementare, fie ca este vorba despre Agentia Europeana, fie ca este vorba de FDA sau de agentia din Romania, sa avem siguranta in ceea ce priveste utilizarea corecta a acestuia", a explicat Lupuleasa, in cadrul unei conferinte.Potrivit acestuia, toate activitatile de cercetare si dezvoltare pot influenta calitatea medicamentului, de aceea aceasta trebuie controlata printr-un proces de productie "pe nivel vertical".CITESTE SI: Slovacia a autorizat pentru sase luni utilizarea medicamentului pentru animale Ivermectina in combatarea coronavirusului "In legatura cu ceea ce putem sa facem in Romania ca si cercetare, trebuie sa ne gandim in primul rand la medicamentele generice care trebuie privite corect pentru ca, desi ele sunt recunoscute ca echivalente terapeutice, exista o serie intreaga de pareri din partea pacientilor, din partea medicilor, din partea farmacistilor legate de anumite semne de intrebare vizavi de eficacitatea genericelor, de faptul ca acestea nu reprezinta decat o copie. (...)Practic, toate activitatile de cercetare si dezvoltare pot influenta calitatea medicamentului de aceea ea trebuie controlata printr-un proces de productie pe nivel vertical, trebuie sa avem siguranta utilizarii unor substante active si a unor excipienti care sa aiba puritate maxima, iar formularile sunt diferite de cele existente pe piata pentru un anumit medicament, care presupun scurtarea de la sinteza pana la diverse lucruri, astfel incat practic de la idee pana la medicament sa stim ca trebuie facuti niste pasi extrem de corecti la care avem o valoare adaugata care este extrem de importanta", a afirmat reprezentantul Colegiului Farmacistilor din Romania.Citeste si: