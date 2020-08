Presedintele Consiliului Fiscal avertizeaza: Vor fi sechele ani de acum inainte, economia nu va mai fi la fel. Am castigat doar o batalie, nu si razboiul

In 2021 economia va fi vlaguita in continuare, chiar daca va fi pe o traiectorie de revenire, prognozeaza profesorul Daianu. In opinia sa, recesiunea va fi o realitate anul acesta si orice incercare de cosmetizare a ei reprezinta doar "jocuri de cuvinte".Invitat vineri seara la Digi 24 , profesorul Daianu a spus ca "Toate statele au fost prinse pe picior gresit, desi avertismente au existat: Va veni o pandemie, pregatiti-va"."In mod deliberat, guvernele au inchis economiile, intrucat nu puteau sa stapaneasca altfel pandemia. Cei care au cochetat cu ideea de a umbla pe ici, pe colo, dar nu prin partile esentiale, au capotat si a trebuit sa schimbe macazul, cum s-a intamplat cu guvernul lui Boris Johnson in Marea Britanie sau chiar cu suedezii, care isi pun mari intrebari privind intelepciunea modului in care au gestionat aceasta perioada", a explicat profesorul Daniel Daianu.In opinia sa, pandemia este un razboi, unul de uzura, unul de gherila, care nu s-a terminat. "Deja aud analisti economici, unii cu state de serviciu pe mese importante, care spun ca deja suntem in post-pandemie. Pe ce lume traim?", avertizeaza presedintele Consiliului Fiscal."Privirea din avion poate linisti pe unii, dar diavolul se ascunde in detalii", mai spune el."Structurile economiilor sunt foarte diferite si nu intamplator Germania, care si ea a fost lovita si a trebuit sa puna in miscare un pachet de sprijin formidabil, iese mult mai bine, pentru ca are o robustete a economiei instrinseca, are excelenta in productia industriala, in disciplina, in lumea corporatista si in modul in care cetatenii din Germania respecta regulile", a explicat profesorul Daianu."Noi ar trebui sa venim cu picioarele pe pamant, unii dintre noi. Guvernul era obligat sa faca aceasta rectificare, din cauza declinului economic accentuat", mai spune presedintele Consiliului Fiscal.Profesorul Daianu crede ca deficitul bugetar, pe care ministrul de finante il estimeaza la 8,6 la suta din PIB, s-ar putea sa fie mai degraba apropiat de 9."Noi am castigat, aparent, intre aprilie si iunie, aveam o batalie aparent castigata, dar vedem ca razboiul nu e castigat la noi".Cei care isi permit deficite foarte mari o fac fiindca bancile lor centrale emit moneda de rezerva sau fac parte din zona euro."Noi avem, din pacate, acest handicap al deficitului structural mare si avem si presiuni de cheltuieli permanente in continuare. Poti sa faci cheltuieli, ii ajuti pe cei mai nevoiasi, dar nu permanente", explica Daianu.Profesorul este de parere ca ar fi fost mai oportuna o taxa de solidaritate, pentru ca va exista o problematica sociala, o crestere a somajului, ingrosat si de cei care revin in tara."Eu m-as fi ocupat de veniturile cele mai mici", spune profesorul de economie, vorbind despre cresterea punctului de pensie cu 14 la suta.si nu poti sa spui ca investitiile in drumuri , autostrazi si poduri sunt mai importante. Aceasta teza e falsa. Romania are nevoi - si asta este drama noastra, la 30 de ani, ca n-am construit nici infrastructura de baza, n-avem o autostrada care sa se sfarseasca, n-avem sistem de irigatii, amenajarea teritoriului a ramas un deziderat de ani de zile, padurile sunt defisate.", puncteaza Daniel Daianu.Dupa septembrie, va trebui sa trimitem la Bruxelles schita de program de corectie pentru cheltuielile permanente, in conditiile in care suntem si in procedura de deficit bugetar excesiv.Salariile si asistenta sociala au ajuns sa detina foarte mult din veniturile fiscale si din veniturile bugetare, atrage atentia profesorul Daianu, iar, ceea ce ar ajuta enorm si la corectia macroeconomica."Pietele nu ne vor accepta - este opinia mea, as vrea sa fiu infirmat - deficite de peste 8 in acest an, peste 7,5, poate chiar 8 la suta in anul ce urmeaza, cativa ani in sir nu vor accepta, vor cere o corectie. Avem si perioada anului electoral, ca si in Statele Unite - si ei gestioneaza acolo pandemia de-ti sta mintea in loc - sunt foarte multe incertitudini, nu poti cu multa precizie sa conturezi traiectoria economiei si societatii in urmatorii doi ani. Ce conteaza - the bottom line, cum spun americanii - este ca am corectat, cum a fost edificiul bugetului. Este cu picioarele mai pe pamant in momentul de fata. 3,8 declin este in continuare optimist. Noi am vrea sa fim infirmati. Oricum, nu este o cadere teribila ca la altii, dar este o cadere masiva", a conchis presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu.