Presedintele Consiliului Judetean Constanta a fost testat negativ. El s-a testat dupa ce o angajata a institutiei a fost confirmata pozitiv saptamana trecuta

Consiliul Judetean Constanta a transmis luni, printr-un comunicat de presa, ca pe data de 20 iulie, Marius Horia Tutuianu a primit rezultatul testarii pentru identificarea virusului SARS-COV-2, acesta fiind negativ atat in ceea ce il priveste pe presedintele CJC, cat si pentru ceilalti angajati, contacti directi ai femeiii diagnosticate saptamana trecuta.Programul de lucru al Consiliului Judetean Constanta va continua in conditii de siguranta atat pentru angajati, cat si pentru cei care apeleaza la serviciile institutiei. Programul cu publicul va fi in continuare restrictionat, respectandu-se prevederile specifice starii de alerta, a precizat sursa citata.O angajata in cadrul Cabinetului presedintelui Consiliului Judetean Constanta a fost confirmata cu Covid-19 la sfarsitul saptamanii trecute.Vineri dupa amiaza a inceput activitatea de dezinfectie, care a fost facuta in fiecare birou si pe toate caile de acces din interiorul si exteriorul institutiei.De la inceputul pandemiei si pana in prezent, in judetul Constanta au fost confirmate 645 de cazuri de Covid-19.