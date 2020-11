Presedintele Iohannis, in vizita la Institutul Clinic Fundeni, incepand cu orele 09.30

Potrivit agendei, presedintele se va afla la spitalul Fundeni incepand cu ora 9,30.La finalul vizitei, presedintele va sustine o declaratie de presa.Vizita vine in contextul in care presedintele a avut recent mai multe intruniri cu specialisti din domeniul medical pe tema Strategiei nationale pentru vaccinarea anti-Covid, iar pentru luni a convocat o noua intrunire, dar si in contextul in care a invocat recent necesitatea reformei in sanatate, discutie relansata in urma incendiului de la Spitalul Judetean Piatra Neamt, soldat cu 12 victime si cu ranirea grava a unui medic.- Stire in curs de actualizare -Citeste si: