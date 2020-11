Iohannis, despre posibilitatea transferului pacientilor COVID in alte state: "Daca se va ajunge acolo, avem contracte si le vom valorifica"

"Am discutat aceasta varianta cu ministrul Sanatatii. Chiar daca in momentul acesta exista spatiu si la terapie intensiva si locurile pentru bolnavii care nu au forme foarte grave, am initiat deja cateva contacte cu alte state cu care avem relatii speciale. Sper sa nu ajungem acolo, dar in extremis - da avem contacte si le vom valorifica", a afirmat Klaus Iohannis, intrebat vineri la Consiliul Judetean Maramures daca este avut in vedere transferul in strainatate al pacientilor in stare grava, in contextul supraaglomerarii spitalelor din Romania.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat vineri 10.260 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus . De asemenea, au fost inregistrate 123 de decese si 1.001 pacienti internati la ATI. In ultimele 24 de ore au fost facute 38.389 de teste - 21.568 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 16.830 la cerere. De asemenea, 2.035 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.Citeste si: