Presedintele Sanitas, diagnosticat cu COVID-19: Este cumplit, toata familia e infectata. Am chemat Salvarea si a venit dupa 20 de ore

Intr-o interventie telefonica la Digi24, acesta a povestit cum a asteptat 20 de ore Salvarea pentru evaluarea copilului si cum testul celui mic a fost incurcat cu al unui alt copil."Astazi sunt mai bine, dar de la inceputul starii COVID am trecut prin toate simptomele posibile. Au fost dureri in gat, dureri musculare, tuse, temperatura si asa mai departe, urmate de pierderea gustului, a mirosului si inca persista tusea dupa a douasprazecea zi de infectare. Este cumplit, nu doresc nimanui sa treaca prin acest episode de COVID, mai ales ca toata familia mea este infectata, toti suntem acasa. Ma ingrijoreaza copiii, ma ingrijoreaza sotia si nimanui nu ii doresc sa treaca prin acest lucru. De aceea am facut un un apel ca lumea sa se protejeze, sa ii protejeze pe cei din jur pentru ca nu este de gluma", a spus Viorel Husanu.Acesta sustine ca cel maim ult il ingrijoreaza problemele cu care se confrunta sistemul medical. "Ma sperie dezorganizarea sistemului sanitar. Am trecut prin de toate. Am chemat salvarea si a venit dupa 20 de ore pentru un test la copil. Pentru o evaluare, o astept de doua zile si inca nu vine. Rezultatul copilului a ajuns la alt parinte. Este o dezorganizare in sistem si asta este ingrijorator.Probabil eu as fi avut nevoie de spitalizare sau inca am, dar nu pot sa las trei membri ai familiei acasa si eu sa ma internez. Intr-adevar am avut o forma mai usoara. Si nu sunt nici locuri. Nu vreau sa intervin. Daca as interveni, probabil se va gasi un loc, dar ce se intampla cu un om care nu are nicio pila. De aceea va spun: Protejati-va pe dumneavoastra, protejati membrii familiei, pe cei din jur!", a conchis seful Sanitas.Viorel Husanu a publicat, joi 15 octombrie, pe pagina sa de Facebook , detalii despre starea sa de sanatate.