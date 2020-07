Presedintele statului Belarus, Aleksandr Lukasenko, sustine ca a avut coronavirus, dar a fost asimptomatic

"Astazi va intalniti cu un om care a reusit sa supravietuiasca coronavirusului pe picioare. Doctorii au ajuns ieri la aceasta concluzie. Asimptomatic", a declarat Lukasenko in cadrul unei intalniri cu responsabili militari Liderul belarus de 65 de ani a rezistat apelurilor de a impune masuri de izolare sau de a inchide frontierele pentru a limita raspandirea pandemiei de COVID-19 in statul est-european.El a respins de altfel de la inceput temerile referitoare la pandemie drept o "psihoza" si a recomandat remedii precum consumul de vodca sau sauna pentru combaterea coronavirusului.Pana marti in Belarus, o tara de 9,5 milioane de locuitori, au fost inregistrate 67.366 de cazuri de infectare cu noul coronavirus , dintre care 543 au fost mortale, potrivit Ministerului Sanatatii.Nemultumirea fata de modul in care presedintele tarii a gestionat pandemia de COVID-19 a declansat proteste impotriva lui Lukasenko inaintea alegerilor de pe 9 august, noteaza Reuters.