Lista secreta cu preturile vaccinurilor impotriva COVID-19 platite de Uniunea Europeana, dezvaluita de un ministru belgian

Conform acelei liste, cu preturi in diferite monede, asa cum au fost ele inscrise in contracte , pretul unei doze din viitorul vaccinVaccinul Pfizer-BioNTech este primul care va fi distribuit in statele UE, inca inainte de sfarsitul anului in curs, Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) fiind asteptata sa-l aprobe pe 21 decembrie, iar pe 6 ianuarie va decide si asupra aprobarii vaccinului produs de Moderna.Comisia Europeana, care a evitat sa ofere detalii despre detaliile contractelor, anuntand doar incheierea lor si numarul de doze prevazute in fiecare, a evitat sa confirme daca preturile dezvaluite de ministrul belgian sunt chiar cele inscrise in contracte., precum si pentru Parlamentul European, a raspuns purtatorul de cuvant al executivului comunitar, Eric Mamer.''Aceasta confidentialitate este in interesul companiilor, fara nicio indoiala, dar si in interesul publicului'', intrucat ''daca aceasta informatie s-ar face publica ar slabi pozitia de negociere a Comisiei'', a spus la randul sau purtatorul de cuvant al Comisiei Europene pentru sectorul sanatatii, Stefan de Keersmaecker.In ce o priveste, ministrul Eva De Bleeker, membra a partidului liberal flamand Open VLD, dupa ce a sters postarea cu respectiva lista s-a scuzat pentru dezvaluirea acestei informatii care a fost bine tinuta la secret luni la rand.