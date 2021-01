Previziune alarmanta a medicului Octavian Jurma: In trei luni, 60% din cazurile de Covid-19 din Bucuresti vor fi cu noua tulpina din Marea Britanie

Jurma: Trebuie sa reducem numarul de infectari cu orice pret

Octavian Jurma estimeaza, intr-o declaratie pentru Digi 24, ca 60% din cazurile de Covid-19 din Bucuresti vor fi cu noua varianta de coronavirus, depistata initial in Marea Britanie , pana in luna martie."E important sa se efectueze secventierea si in marile orase: Timisoara, Iasi, Cluj-Napoca, pentru ca sentimentul meu este ca perioada de sarbatori a omogenizat distributia acestui virus in tara. E ca si cum ar fi debutul unei noi pandemii, tehnic vorbind o putem considera o noua pandemie peste vechea pandemie", a declarat Octavian Jurma, pentru sursa citata.Medicul a mai precizat: "Ce trebuie sa facem este sa reducem numarul de infectari cu orice pret". Specialistul a oferit exemplul Israelului, care a anuntat duminica, 24 ianuarie, ca suspenda toate zborurile internationale de pasageri , pentru a evita raspandirea tulpinii britanice a noului coronavirus.Octavian Jurma a mai precizat ca, cel putin o saptamana dupa vaccinare, este indicat sa stam in casa, pentru a permite organismului sa produca anticorpi. Previziunile medicului Jurma vin dupa ce doua noi cazuri de infectare cu noua tulpina de Covid-19 din Marea Britanie au fost confirmate vineri, 22 ianuarie, la "Matei Bals" , iar noua contacte ale unuia dintre cei doi pacienti au fost confirmate, la testare, cu infectie cu SARS-COV-2.