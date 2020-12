Prima tara din Balcani care incepe vaccinarea populatiei impotriva COVID

Serbia devine astfel prima tara din Balcani care isi vaccineaza populatia impotriva maladiei COVID-19 si, totodata, una dintre primele din Europa. In Uniunea Europeana, campaniile de vaccinare vor incepe duminica, 27 decembrie.Serbia, o tara cu o populatie de 7 milioane de locuitori, a primit marti primele 5.000 de doze de vaccin anti-COVID produs de alianta americano-germana Pfizer-BioNTech si mizeaza pe o alta transa de circa 20.000 de doze in luna ianuarie."Vaccinarea incepe maine in Serbia cu vaccinul Pfizer", a declarat miercuri presedintele Vucic in fata reprezentantilor presei."Este foarte important pentru noi ca vaccinarea sa inceapa si ca noi sa incercam sa salvam un numar cat mai mare de persoane", a adaugat presedintele sarb.Pana la ora transmiterii acestor informatii, peste 300.000 de persoane au fost infectate in Serbia cu noul coronavirus , iar aproape 2.800 dintre ele au murit.Serbia, a carei Agentie pentru medicamente a autorizat vinerea trecuta importurile de vaccin Pfizer-BioNtech, este prima tara din Balcanii de Vest care a cumparat un vaccin anti-COVID-19. Presedintele Vucic a precizat ca vaccinarea va incepe in azilurile pentru varstnici."Este important sa ii protejam pe acesti oameni (...) pentru ca peste 80% dintre persoanele care au decedat din cauza acestui virus teribil sunt persoane in varsta si ele sunt cele mai amenintate", a adaugat Aleksandar Vucic.Presedintele sarb spera intr-o vaccinare "mai masiva" catre jumatatea lunii ianuarie, obiectivul fiind acela de a vaccina "sute de mii de persoane, sau chiar 1 milion de persoane (...), pana la sfarsitul lunii ianuarie" cu prima doza a acestui vaccin.Serbia, o tara candidata la aderare in Uniunea Europeana, dar care intretine relatii stranse cu Rusia si China, mizeaza, de asemenea, pe vaccinul rusesc Sputnik V si pe cel produs de compania farmaceutica chineza Sinopharm.Presedintele Vucic a anuntat ca Agentia pentru medicamente din Serbia a obtinut "esantioane cu alte vaccinuri", care sunt in prezent in curs de examinare.