Sibiul a intrat in carantina. Cele mai importante muzee din oras, inchise pana la finalul lunii noiembrie

Muzeul National Brukenthal si Muzeul ASTRA si-au sistat orice activitate cu publicul incepand de luni, pana la finalul lunii noiembrie, dupa ce Sibiul si alte trei localitati din zona au intrat in carantina pentru doua saptamani, potrivit reprezentantilor celor doua institutii de cultura."Stimati colegi si colaboratori, pe aceasta cale va aducem la cunostinta ca incepand (...) din 16.11.2020, pana la sfarsitul acestei luni, 30.11.2020, Muzeul ASTRA va sista orice actiune destinata publicului. Masura vine ca urmare a faptului ca Sibiul si alte trei localitati din zona intra in carantina in acelasi interval, decizie luata de autoritati tocmai pentru prevenirea raspandirii virusului COVID-19. Asa cum am demonstrat de fiecare data, pentru institutia noastra sanatatea vizitatorilor, dar si a angajatilor Muzeului, este primordiala", a transmis purtatorul de cuvant al Muzeului ASTRA, Cosmin Calinescu.La Muzeul National Brukenthal se face curatenie si dezinfectie generala."Muzeul National Brukenthal este inchis incepand de luni, pentru curatenie si dezinfectie generala", a declarat luni, pentru AGERPRES, directorul de Marketing al Muzeului National Brukenthal, Alexandru Chituta.Masura carantinarii s-a luat pentru municipiul Sibiu, orasele Cisnadie si Talmaciu si comuna Selimbar, din cauza ca judetul Sibiu inregistreaza in continuare cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 din Romania, de 8,32 la mia de locuitori, potrivit raportarii transmise, duminica, de Grupul de Comunicare Strategica.