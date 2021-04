Primarul Bacaului anunta ca oamenii care nu poarta masca pe strada nu o sa mai primeasca amenzi. Ce se intampla in schimb

"Masti in loc de amenzi! Incepand de astazi, politistii locali din municipiul Bacau vor purta discutii de informare si constientizare cu bacauanii, in special cu cei care nu poarta masca pe strada. Mai mult, acestia vor oferi masti celor care accidental nu au masca, bineinteles purtarea ei fiind obligatorie", a scris primarul Viziteu ( USR PLUS), pe pagina sa de Facebook El a aratat ca a discutat acest aspect, vineri, la o intalnire cu efectivul Politiei Locale care se ocupa de ordinea publica in oras.Totodata, edilul arata ca rata de infectare este scazuta in municipiul Bacau si ca este mai importanta preventia, in loc de aplicarea de sanctiuni. "Pentru ca avem inca o rata de infectare scazuta (3.62 in scadere usoara fata de ieri), consider ca va fi si mai mica daca ne concentram pe informare si preventie, in loc de sanctiuni (...) Nu doresc sa avem mai multe restrictii si stiu ca nici dumneavoastra nu doriti, de aceea sunt convins ca bacauanii sunt solidari si inteleg foarte bine sa se protejeze si asa sa salveze vieti si sa mentinem deschis orasul. Rata de infectare sub 4 este o dovada in acest sens. Bacauani, impreuna trecem cu bine de aceasta perioada!", a concluzionat primarul Viziteu.