Primaria Alba Iulia vrea sa dea cate 500 de lei pentru fiecare cetatean care s-a vindecat de COVID-19 si doneaza plasma

"Viata daruita. Asa cred ca ar trebui perceput actul donarii de plasma din partea celor care s-au vindecat de Covid-19, in Alba Iulia si in Alba. S-a demonstrat ca plasma convalescenta/ hiperimuna este printre cele mai eficiente tratamente impotriva acestui virus inca neinteles. Inclusiv aici, la Alba Iulia.De aceea, cred ca e timpul sa intelegem cu totii ca avem viata in vene, ca avem vindecarea in sange si plasma. Din pacate, lucrurile nu stau bine deloc iar stocul de plasma convalescenta e ZERO.Voi propune in Consiliul Local acordarea unui stimulent de 500 de lei, suplimentar fata de beneficiile deja stipulate in cazul donarii de sange, pentru fiecare donator de plasma convalescenta.Haideti sa ajutam, haideti sa vindecam! Putem face asta impreuna!", a scris joi seara viceprimarul cu atributii de primar, Voicu Paul, pe Facebook Un proiect similar exista si in Bucuresti, "Doneaza plasma, salveaza viata", care prevede acordarea unui sprijin financiar, in valoare de 4.800 de lei/beneficiar, sub forma unui pachet de vouchere.