Primaria Constanta restrictioneaza total activitatile cu publicul, dupa aparitia unor cazuri de Covid-19 in randul angajatilor

Primaria Constanta a transmis, sambata, printr-un comunicat de presa, ca accesul functionarilor publici in sediile institutiei se face cu respectarea tuturor normelor in vigoare."Avand in vedere faptul ca mai multi functionari publici din cadrul institutiei au fost testati pozitiv pentru SARS-COV-2, se restrictioneaza total activitatile cu publicul la sediile Primariei municipiului Constanta. Actiunile de dezinfectie in spatiile in care isi desfasoara activitatea colegii nostri se vor efectua de doua ori pe zi, dimineata si seara, cu substante avizate de Ministerul Sanatatii. Accesul functionarilor publici in sediile Primariei municipiului Constanta se face cu respectarea tuturor normelor in vigoare: purtarea obligatorie a mastii in spatiile inchise, termoscanarea si igienizarea mainilor", se arata in comunicat.Primaria a indemnat cetatenii care apeleaza la serviciile institutiei sa utilizeze mijloacele de comunicare online.Primaria Constanta anuntase, vineri, ca doi functionari publici au fost testati pozitiv pentru SARS-CoV-2, acestia fiind internati la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta. De asemenea, Primaria a mentionat ca acele doua persoane nu au desfasurat in aceasta perioada activitati cu publicul si nu au intrat in contact cu cetatenii care s-au adresat institutiei.