Primaria Deva renunta la luminitele de sarbatori. Edil: "Banii vor fi redirectionati catre Sectia ATI a Spitalului Judetean"

Edilul a declarat ca municipiul nu va mai fi decorat festiv in aceasta iarna, iar fondurile alocate in acest sens vor fi redirectionate catre sectorul medical."Anul acesta, Deva nu va mai fi scaldata, ca in alti ani, de luminile de sarbatoare care impodobeau orasul.In acest an trebuie sa fim solidari cu semenii nostri afectati de pandemie si trebuie sa ne asiguram ca toti cei ajunsi in aceasta situatie au o sansa la viata.De aceea, am hotarat sa propun Consiliului Local ca banii destinati iluminatului festiv sa fie redirectionati pentru sanatatea devenilor.Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Deva a solicitat Primariei sprijinul pentru cumpararea aparaturii medicale necesare salvarii de vieti omenesti: aparate de ventilatie mecanica, monitor de functii vitale, alte aparate medicale de care medicii si pacientii au nevoie in lupta cu aceasta boala.Am dat curs solicitarii medicilor, am initiat un proiect de Hotarare de Consiliu Local pentru completarea fondurilor alocate Spitalului Judetean de Urgenta, pana la suma totala de 4.382.020 lei, bani alocati doar in acest an spitalului.Banii vor fi alocati conform solicitarilor sefilor de sectii.", sustine primarul.