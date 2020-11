Primaria Galati isi suspenda activitatea cu publicul dupa ce zeci de angajati s-au infectat cu SARS-CoV-2

"Primaria municipiului Galati anunta suspendarea activitatii de relatii cu publicul la sediul central din strada Domneasca nr. 54, in perioada 26 noiembrie - 10 decembrie, pentru a reduce riscul raspandirii infectiei cu noul coronavirus , avand in vedere aparitia unor noi cazuri de infectare in randul angajatilor. Sesizarile si solicitarile pot fi depuse in continuare in format electronic", se arata in informarea Biroului de presa.Aproximativ 30 de angajati ai primariei sunt infectati cu SARS-CoV-2 si au fost izolati la domiciliu, iar cei care au intrat in contact cu acestia sunt testati.DSP Galati a declansat o ancheta epidemiologica la nivelul Primariei.