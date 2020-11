Primaria Sectorului 4 se inchide din cauza infectiilor cu COVID-19

Inchiderea este programata pana la data de 2 decembrie. Institutia isi suspenda toate activitatile de lucru cu publicul in contextul aparitiei mai multor cazuri de infectare cu noul coroanvirus in randul angajatilor.Potrivit unui comunicat al Primariei Sectorului 4 angajatii vor lucra de acasa in aceasta perioada."Ca urmare a aparitiei unor cazuri de infectie cu noul coronavirus in randul angajatilor autoritatii locale, Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a dispus astazi, 24.11.2020, suspendarea activitatii de lucru cu publicul, precum si a activitatii neesentiale, in perioda 25 noiembrie - 02 decembrie 2020.In consecinta, in saptamana ce urmeaza, vor fi intreprinse in regim de urgenta toate masurile sanitare ce se impun, iar angajatii serviciilor a caror activitate poate fi executata in regim de munca la distanta, vor lucra de la domiciliu. Totodata, activitatile ce nu pot fi executate in regim de munca la distanta, urmeaza a fi reprogramate, cu prioritate, pentru date ulterioare", se arata intr-un comunicat de presa al institutiei.CITESTE SI: