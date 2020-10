Primaria Sfantu Gheorghe si mai multe institutii din subordine, inchise luni pentru dezinfectie. Mai multi angajati au fost diagnosticati cu COVID-19

Reprezentantii Primariei informeaza, intr-un comunicat transmis sambata, ca programul de lucru va fi reluat marti."Dupa aparitia unor cazuri de COVID-19 in randul angajatilor Primariei Sfantu Gheorghe si pentru a preveni raspandirea virusului, conducerea Primariei a decis ca in ziua de luni, 12 octombrie, sa aiba loc o ampla actiune de dezinfectie in cladirile institutiei. Astfel, programul cu publicul va fi suspendat luni in cladirea principala, dar si la Directia de Finante Publice Municipale, la Biroul Locativ si la Serviciul de Evidenta a Persoanelor, personalul din aceste birouri urmand sa lucreze de la domiciliu", se arata in comunicat.Reprezentantii Primariei au facut un nou apel catre locuitorii orasului sa respecte masurile de protectie pentru evitarea raspandirii noului coronavirus Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a fost diagnosticat cu COVID-19 la numai doua zile dupa ce a castigat cel de-al patrulea mandat pe lista UDMR , anuntand pe pagina sa de socializare ca a fost testat pozitiv.