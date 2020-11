Primarul municipiului Bistrita, diagnosticat cu COVID-19. Orasul e in carantina

"Deoarece asta-noapte am prezentat simptome, azi m-am testat pentru noul coronavirus, iar rezultatul este pozitiv. Prin urmare, ma voi izola la domiciliu pentru 14 zile", a anuntat, vineri, 20 noiembrie, pe pagina sa de Facebook , Ioan Turc.El a mentionat ca in ultima perioada mai multi angajati au fost infectati cu noul coronavirus."Voi delega sarcini, dar voi fi si in regim de telemunca, urmarind modul in care sunt realizate obiectivele Primariei Bistrita. Desi au existat multi angajati infectati cu SARS-CoV-2 in ultima perioada, activitatea in folosul cetatenilor trebuie sa continue in conditii cat mai aproape de normalitate", a afirmat Turc.Municipiul Bistrita si localitatile componente au intrat in carantina, de joi dimineata de la ora 5.00, pentru 14 zile, dupa ce rata de infectare a ajuns la 9,4 cazuri la mia de locuitori.Citeste si: VIDEO Si-au gasit masinile imbracate intr-un strat gros de gheata. Fenomenul meteo care a paralizat un intreg oras