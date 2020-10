Primarul Campiei Turzii, cnfirmat pozitiv cu COVID-19, dupa ce a intrat in contact cu un membru al familiei care era infectat

Fiica sa s-a dovedit a fi asimptomatica, spre deosebire de sotie, care prezinta simptome de cateva zile."Urmare a faptului ca un membru al familiei mele a fost confirmat pozitiv cu Covid - 19, socrul meu, am decis sa o testam in primul rand pe Iulia, rezultatul ei fiind pozitiv, dar asimptomatica. De asemenea, impreuna cu sotia mea, care prezinta simptome de cateva zile deja, ne-am testat si noi, rezultatul fiind stabilit azi ca fiind pozitiv", a scris primarul pe Facebook Dorin Lojigan mai afirma ca nu are simptome specifice infectarii cu COVID-19, dar nu a intrat in contact direct cu cei de la Primarie si astepta rezultatele anchetei epidemiologice. Pana in acest moment este izolat la domiciliu, iar viceprimarul, Sabin Ghemes, se va ocupa de responsabilitatile sale."Nu am niciun fel de simptome specifice infectiei si nici nu am avut contact direct, asa cum este el definit de legislatie, cu colegii de munca in ultimele zile. Asteptam desfasurarea anchetei epidemiologice si recomandarile specialistilor, pana atunci suntem izolati la domiciliu. Activitatea institutiei nu este afectata, atributiile fiind preluate de catre domnul viceprimar, Sabin Ghemes. Aveti grija de voi! Virusul nu glumeste!", mai adauga in postarea sa primarul.