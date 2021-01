Primar din Hunedoara mort dupa ce s-a infectat cu SARS-CoV-2. "Cu totii am sperat intr-o minune, ca va depasi momentul dificil"

Presedintele Consiliului Judetean Hunedoara, Laurentiu Nistor , a transmis marti, 5 ianuarie, un mesaj de condoleante."Cu adanc regret, am primit vestea disparitiei fulgeratoare a bunului coleg si prieten Gabriel Bartha, primarul comunei Burjuc. Un om tanar, un coleg extraordinar, muncitor si responsabil a plecat prea devreme dintre noi. Cu totii am sperat intr-o minune, am sperat ca va depasi momentul dificil si se va externa curand din spital, dupa ce fusese infectat cu noul coronavirus ! Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Condoleante familiei indoliate!", este mesajul transmis de Laurentiu Nistor.In luna noiembrie, si primarul comunei Sarmizegetusa, Adrian Mihai Claudiu Cordos, din judetul Hunedoara, a decedat, la varsta de 52 de ani, dupa infectia COVID-19.Citeste si: Strategia de vaccinare contra COVID-19 a Germaniei, asupru criticata. Ce acuze se aduc