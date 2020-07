Primarul comunei Gornet, cea care urmeaza sa intre in carantina: "Nu ni se da nicio informatie de nicaieri, nici de la DSP, doar ce aflam din gura in gura"

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova a emis miercuri, 22 iulie, o hotarare prin care comuna Gornet (Cuib) va intra in carantina. Potrivit primarului, se asteapta ordinul secretarului de stat Raed Arafat pentru a fi instituita carantina.Potrivit noilor reglementari, carantinarea zonelor se poate face daca se atinge pragul de 3 persoane infectate la 1.000 de locuitori. Comuna Gornet are 2.860 de locuitori si 15 cazuri, dar primarul declara ca nu toate sunt active."Nu stiu cum sa spun, sunt 15 sau nu sunt 15. Au fost 15, mai sunt 7 cazuri. Ei nu iau in seama cate sunt acum, ci cate au fost in ultimele 15 zile. 8 sunt vindecati, iar unul are buletin de Gornet, dar sta in alta parte. Ei nu sunt in comuna, sunt la spital, la judetean, la Campina, la Movila", spune Negoitescu.Intrebat la ce ar trebui sa se astepte locuitorii, acesta a spus ca "se va institui un fel de stare de urgenta"."Se va pleca la serviciu cu declaratie, nu vor mai avea voie sa umble ori si cum prin sat, vor merge la magazin cu masca", declara Negoitescu.Nicolae Negoitescu spune ca nu stie cum s-au infectat oamenii comunei pe care o conduce: "Nu stiu cum s-au infectat, eu astazi la pranz, la insistentele mele, am aflat cate persoane sunt infectate sau cine sunt. Noua nu ni se da nicio informatie de nicaieri, nici de la Directia de Sanatate Publica, doar ce aflam din gura in gura".