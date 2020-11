Primarul Constantei spune ca o sa discute "serios" cu IPS Teodosie, dupa ce inaltul prelat i-a scris lui Orban: "Arhiepiscopia trebuie sa respecte regulile"

Scrisoarea

"Aici e dreptatea lui Solomon. Eu am avut o discutie pe tema asta cu Inalt Prea Sfintia Sa si mi-a argumentat ca asa cum omul are nevoie de hrana fizica, asa are nevoie si de hrana spirituala. Si ca e o parte a drepturilor fundamentale, dreptul la credinta. Pe mine, pe de alta parte, toata viata m-a guvernat stiinta. Eu cred ca regulile trebuie respectate in cazul asta. Voi avea o discutie foarte serioasa cu IPS Teodosie, fiindca nu putem sa expunem lumea," a declarat Chitac, la postul B1 TV, citat de info-sud-est.ro. Primarul Constantei a mai declarat ca nu intelege aceasta situatie in contextul in care foarte multe fete bisericesti au fost infectate cu noul coronavirus , ba chiar unii preoti chiar au murit:"Eu cred ca si Arhiepiscopia trebuie sa respecte regulile. Cu atat mai mult cu cat au fost mai multe fete bisericesti care s-au infectat, nu pot sa inteleg. Au avut atatea exemple in randul lor, ba chiar unii si-au pierdut si viata", a spus Chitac.Intrebat de moderator ce parere are despre faptul ca Arhiepiscopul Tomisului a vorbit despre Revolutie in scrisoarea catre premierul Orban, comparand cazul de acum cu cel al preotului Laszlo Tokes , Chitac a spus ca este o analogie fortata."O analogie fortata. Clerul are nevoie de credinciosi, trebuie sa ii indrume si sa ii sfatuiasca, dar omul are un corp fizic si trebuie sa traiasca, ori viata este primordiala, nu putem sa o neglijam", a conchis Chitac.Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, a transmis o scrisoare deschisa catre Guvernul Romaniei si catre premierul Ludovic Orban in care afirma ca "niciodata drepturile credinciosilor ortodocsi si ale clericilor de a se ruga nu au fost atat de mult batjocorite", cum se intampla in aceasta perioada si ca trebuie denuntate public abuzurile pe care primul ministru le-ar orchestra si pe care fortele de ordine le exercita asupra credinciosilor.