Primarul din Ciugud a fost confirmat cu COVID-19. Comuna din Alba este in scenariul "rosu"

La Ciugud, incidenta COVID-19 este de 5,5 cazuri la mia de locuitori, comuna fiind de peste o saptamana in scenariul "rosu". Gheorghe Damian s-a internat in spital pentru evaluarea starii de sanatate, iar, ulterior, s-a izolat la domiciliu.Damian a depus juramantul pentru un nou mandat de primar in 20 octombrie. Situatia a fost confirmata de reprezentantii Primariei Ciugud. "Am fost informati si noi astazi ca domnul primar a fost diagnosticat cu SARS-COV-2. De cateva zile domnul primar a luat decizia de a se autoizola si apoi a fost carantinat la domiciliu.Din fericire starea sa de sanatate este buna si, potrivit medicilor, pana acum toate premisele sunt ca ar fi o forma usoara. La nivelul Primariei Ciugud am luat decizia testarii tuturor colegilor, iar niciunul dintre noi nu a fost confirmat pozitiv. Testarea va fi repetata in zilele urmatoare pentru o siguranta deplina.Pana atunci am decis dezinfectarea totala a primariei, care a avut loc in aceasta dimineata, si sporirea tuturor masurilor de protectie. Activitatea Primariei Ciugud nu este afectata, insa toate activitatile cu publicul se vor desfasura cu si mai multe masuri sporite de siguranta. Facem un apel la toti cetatenii sa respecte masurile sanitare impuse pentru prevenirea si combaterea virusului SARS-COV-2 si sa poarte masca in toate spatiile publice, indiferent ca sunt inchise sau deschise", au transmis reprezentantii Primariei Ciugud.Gheorghe Damian conduce Primaria Ciugud din anul 2000 si a fost reales pentru al cincilea mandat cu un procent de 88,2% din voturi.Meajul transmis de primarul Gheorghe Damian: