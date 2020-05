Primarul din Radauti (Suceava) e bolnav de COVID-19, dar nu e internat: Sunt vreo 10-15 in Radauti care toti sunt acasa

Conform legislatiei, trebuie sa se prezinte la spital in aceeasi zi.

Primarul Nistor Tatar a declarat telefonic ca nu s-a simtit bine inca de la finele saptamanii trecute, ca s-a autoizolat de sambata, cand a fost vazut de medic, si ca in aceasta dimineata i-a sosit rezultatul pozitiv la test. El a precizat ca desi, are o stare buna de sanatate, si ca s-a facut o lista a salariatilor cu care a interactionat, care cel mai probabil, vor intra in carantina, a scris miercuri dimineata Monitorul de Suceava Seara, intr-o interventie telefonica la Digi24,a explicat ca lui nu i-a spus nimeni ca trebuie sa se interneze daca testul iese pozitiv."Am fost la spital, mi s-a dat tratament si mi s-a spus sa ma duc acasa. Daca spuneau sa ma internez, imi luam bocceluta si ma duceam", a declarat primarul.Intrebat daca i se pare corect sa stea acasa bolnav fiind de COVID-19, Nistor Tatar a raspus "Da"."Sunt, sunt singur in apartament. De sambata m-am autoizolat, m-am simtit rau, am fost la spital, azi m-au informat, mi s-a dat tratament (...)", a declarat primarul.Mai mult, Nistor Tatar a dezvaluit ca "".Contactat telefonic de Digi24,, a sustinut ca bolnavul este cel care trebuie sa vina din proprie initiativa la spital, ca sa se interneze."Am discutat cu dl primar in cursul dupa amiezii, am discutat cu medicul de la sectia de infectioase. Dl primar a anuntat ca se prezinta la spital astazi. Am discutat si cu DSP.Chiar daca anterior, in martie, legislatia prevedea ca acele cazuri asimptomatice pot fi tratate la domiciliu, legislatia s-a schimbat de curand si prevede ca persoanele pozitive sa fie internate in spital. Este perfect normal ca persoana sa se prezinte la spital in cel mai scurt timp posibil, nu vad unde e chestiunea care incalca prevederile legale (...) Nu stiu care e impedimentul, daca se prezinta in cateva ore", a declarat managerul spitalului din Radauti.Intrebat daca are informatii si despre alte cazuri de bolnavi care stau la domiciliu, managerul spitalului i-a replicat moderatorului emisiunii ca, in calitate de jurnalist si reprezentat al presei care e "a cincea putere in stat", el poate intreba la DSP despre acele situatii.", i-a spus managerul spitalului din Radauti jurnalistului de la Digi24.Prezent in studio la scurt timp dupa aceea,, a subliniat ca, potrivit cadrului legal in vigoare, "toti confirmatii sunt internati"."Daca sunt usor sau asimptomatici, pot fi internatii in spatii anexate spitalului (...) Am avut cazuri usoare, in Giurgiu, in Vrancea, cand i-am mutat la alt spital, dar nu i-am trimis acasa (...)In aceasta faza nu e inca momentul sa trimit pozitivii, care sunt contagiosi, sa ii trimit acasa. El este contagios, e infectios, ii infecteaza pe altii", a declarat Raed Arafat, fara sa spuna clar cine este responsabil in cazul Nistor Tatar si ce trebuie facut pentru ca primarul municipiului Radauti sa ajunga la spital inainte sa ii infecteze si pe altii.