Primarul orasului Sinaia, diagnosticat cu COVID-19. El va depune online juramantul pentru un nou mandat

"Imi doresc ca acest mesaj sa va gaseasca sanatosi. Tocmai am primit vestea care ma va tine in carantina. Am fost confirmat pozitiv in urma testului PCR-RT pentru Sars-CoV-2. Am trecut prin multe lupte si le-am castigat, imi pastrez acest crez si pentru zilele urmatoare. In acest moment starea mea de sanatate este una buna, cu mici stari de febra si tuse", a scris Oprea pe Facebook.El precizeaza ca luni, la ora 14:00, are loc ceremonia de investire in noul mandat de primar si depunerea juramantului, la care va participa online."Ma vad nevoit sa apelez la varianta online pentru acest moment solemn. Am stabilit cu echipa mea modul de lucru de la distanta pentru zilele care urmeaza, astfel incat activitatea Primariei sa isi urmeze cursul obisnuit. Voi semna electronic documentele, vom avea legatura video la orice ora iar in teren imi pun baza in responsabilitatea colegilor si a echipei de consilieri liberali", anunta Vlad Oprea. El este internat la un spital din Capitala.