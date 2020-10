Primarul municipiului Calarasi a murit de COVID-19

Daniel Dragulin avea 59 de ani si s-a infectat cu SARS-Cov-2 in timpul campaniei electorale. De altfel, acesta a anuntat in doua randuri ca a intrat in autoziolare dupa ce a intrat in contact cu persoane infectate. Ultima saptamana nu a reusit sa o sustina tocmai pentru ca era el insusi contaminat.Partidul National Liberal a transmis un comunicat prin care isi exprima condoleante. "Ne exprimam regretul fata de disparitia dureroasa a colegului nostru Daniel Dragulin, primar al municipiului Calarasi in perioada 2012 - 2020, presedinte al filialei PNL Calarasi si vicepresedinte al PNL.Partidul National Liberal transmite condoleante familiei indoliate si va pastra vie memoria colegului liberal care a luptat pentru o societate dreapta in spiritul valorilor liberale nationale pentru toti cei din jurul sau.Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!", au scris liberalii in comunicatul remis presei.Premierul Ludovic Orban si-a exprimat si el regretul pentru pierderea colegului sau de partid. "Am aflat cu nespusa mahnire aceasta triste veste ca Dan Dragulin, bunul nostru coleg si prieten, a pierdut batalia pentru viata in spitalul Matei Bals. A fost infectat cu coronavirus. El nu a mai putut in ultima saptamana sa participe la campanie si dupa terminarea alegerilor a luptat cu boala si, din pacate, a decedat in cursul acestei dimineti. E o pierdere foarte mare pentru noi. Dan Dragulin a fost un foarte bun coleg, un om care a avut rezultate deosebite in administratie si aceasta pierdere o resimtim din greu. Transmit familiei condoleante. Regret profund", a spus Ludovic Orban.Dragulin a candidat la alegerile din 27 septembrie, dar nu a reusit sa obtina un al treilea mandat . Marius Dulce, candidatul PSD la primaria Calarasi, a castigat alegerile locale.