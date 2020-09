Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, confirmat pozitiv cu COVID-19

"Ieri am avut febra, iar in aceasta dimineata nu am simtit gustul pastei de dinti. Deoarece acestea sunt simptome ale infectiei cu noul coronavirus , am facut un test. Rezultatul a fost pozitiv. Ma simt putin slabit, dar per total sunt bine. Maine ma duc la spital pentru o noua examinare si bineinteles ca voi urma recomandarile medicilor. Numarul infectiilor este in crestere, asa ca indemn pe toata lumea sa respecte regulile de prevenire", a scris Antal Arpad, pe Facebook