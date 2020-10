Primarul orasului Barlad a fost internat in spital dupa ce a fost confirmat pozitiv cu COVID-19

Potrivit unui comunicat de presa al primariei, imediat dupa ce a aflat ca in familia sa exista un caz de infectare cu noul coronavirus , Dumitru Boros s-a izolat la domiciliu, limitand contactul cu alte persoane, ulterior a efectuat testul, care a iesit negativ, iar dupa o saptamana a repetat testarea, in urma careia s-a confirmat prezenta noului coronavirus."La sfatul medicilor Spitalului Municipal de UrgentaBarlad, primarul Dumitru Boros a decis sa se interneze, pentru a urma schema de tratament prescrisa.Starea sanatatii sale este in prezent buna, primarul fiind un pacient asimptomatic, prezentand o forma foarte usoara a bolii COVID-19", au transmis reprezentantii Primariei municipiului Barlad.Sotia primarului, cadru didactic la o unitate de invatamant din Barlad, a fost depistata cu noul coronavirus in urma cu o saptamana, ea fiind, de asemenea, internata in spital pentru tratament.La nivelul structurilor de conducere ale Primariei Municipiului Barlad s-au luat deciziile impuse de starea de fapt constatata, pentru ca activitatea aparatului de specialitate al primarului sa continue, fiind respectate masurile impuse de contextul epidemiologic national actual. La recomandarea autoritatilor sanitare, in cadrul primariei a fost limitat programul cu publicul si s-au luat masuri de dezinfectie specifice, precizeaza sursa citata.