Primarul orasului Galati, Ionut Pucheanu, confirmat cu COVID-19, a intrat in autoizolare

"Am fost testat pozitiv cu noul coronavirus si m-am autoizolat imediat cum au aparut primele semne. Am simptome usoare, pot sa ma ocup in continuare de treburile curente ale primariei si sunt in legatura permanenta cu colegii din aparatul administrativ.Activitatea institutiei se desfasoara in conditii normale, cu respectarea tuturor masurilor sanitare. Sanatate multa tuturor!" a scris Pucheanu pe Facebook.