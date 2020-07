Primarul orasului Hateg, depistat cu coronavirus

Marcel Goia, primarul din Hateg, a anuntat ca este bolnav printr-o postare pe Facebook : "In calitate de primar al orasului Hateg, ma simt dator sa va informez ca testul pentru COVID-19, pe care l-am facut zilele trecute, a iesit pozitiv. Va doresc sanatate tuturor si sper ca cei care au luat legatura cu mine in ultima saptamana nu au contactat acest virus. Recomand tuturor respectarea regulilor impuse de autoritati , pericolul nu a trecut".De la inceputul pandemiei in judetul Hunedoara au fost inregistrate, pana duminica, 709 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus , in ultimele 24 de ore fiind constatate trei noi cazuri, potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategica.