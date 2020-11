Primarul orasului statiune Covasna, diagnosticat cu COVID-19

Apelurile catre populatie

"Nu imi face deloc placere, dar v-o impartasesc, ca dupa ce alaltaieri mi-au fost recoltate probe biologice necesare testarii pentru COVID- 19, ieri m-a anuntat DSP Covasna ca rezultatul este pozitiv. Anterior, in ziua de sambata am lucrat pana seara tarziu in curte, iar dupa o baie fierbinte, undeva dupa miezul noptii, m-a cuprins deodata o stare febrila, cu senzatie de frig, frisoane, transpiratie abundenta si indeosebi o durere acuta si puternica de oase - nemaisimtita pana atunci -, localizata la nivelul articulatiilor soldului si genunchilor, respectiv al coapselor.Aceste simptome au fost insotite si de altele, mai putin severe: dureri de cap, arsuri in ochi si in gat. Dupa o noapte chinuita si nedormita, calmata cu cateva antipiretice si analgezice, manifestarile bolii s-au temperat a doua zi, dar mai aveam ceva febra inclusiv in seara de duminica. In dimineata de luni m-am simtit deja mult mai bine. In prezent inca persista doar raguseala, tusea rara, similar unei gripe minore, obisnuite...., in schimb, de astazi nu mai simt mirosurile", a scris Gyero Jozsef pe pagina sa de Facebook Acesta a mai mentionat ca in urmatoarele 14 zile va fi izolat la domiciliu, dar va continua sa indeplineasca continuare sarcinile de serviciu urgente "Pana atunci, imi exercit obligatiile si sarcinile de serviciu ce nu sufera amanare, utilizand mijloacele de comunicare alternativa, de la distanta. Si, daca ma intrebati cum vad din perspectiva propriei experiente posibilitatile de excludere totala a sanselor de infectare cu COVID, va raspund, - mai in gluma, mai in serios - citandu-l pe Falus Ferenc, medic pneumolog maghiar, fost sef al INSP din Ungaria: 'din punct de vedere epidemiologic, cel mai bine ar fi daca nimeni nu s-ar mai intalni cu nimeni'. Mi-a fost imposibil sa-i urmez sfatul! Aveti grija de dumneavoastra si de ceilalti", a mai scris acesta.Si primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, care a fost diagnosticat cu COVID-19 la sfarsitul lunii septembrie, a facut in ultima perioada repetate apeluri catre cetateni sa respecte regulile pentru limitarea raspandirii noului coronavirus "Cred ca exemplul meu este destul de bun: eu nu fac parte din categoria celor care nu cred in existenta virusului, am si respectat masurile intr-o proportie destul de mare, poate am avut cateva momente de neatentie, nu pot sa-mi dau sema exact cand si in ce conditii am fost infectat, ori un moment de neatentie, ori e posibil sa fi fost adus acasa de copii de la scoala, nu pot sa imi dau seama sigur. Ideea e ca am trecut prin acest experiment si pot sa va spun ca nu poate fi asemanat cu o gripa. (...)Am avut cateva simptome care nu pot fi asemanate cu alte stari si aici dau doar cateva exemple: pur si simplu cand vorbim de gust si de miros se mai intampla ca sa fii racit si sa nu simti 100% gusturi, dar aici simti 0 % din gust. Adica, pur si simplu, nu poti face diferenta intre ciocolata si otet, sa zicem, sau ciocolata si ardei iute, ca la mine asta a fost socul. Am mancat ardei iute si am mancat ciocolata de casa si nu am simtit diferenta deloc. (...) Ceea ce este o diferenta foarte mare fata de gripa sau alte boli este felul in care energia a fost limitata, deci m-am simtit ca o jucarie in care punem o baterie care e aproape sa se descarce. (...) Eu nu am primit medicamente, am luat vitamine, ceaiuri etc, nu am primit niciun medicament specific pentru COVID", a spus primarul Antal Arpad.Potrivit ultimelor date transmise de Directia de Sanatate Publica (DSP) Covasna, postate pe site-ul Prefecturii, la nivelul judetului incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu noul coronavirus in ultimele 14 zile este de 3,32/1.000 de locuitori.