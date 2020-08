Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, anunta ca a fost testat pozitiv cu COVID-19: "Fac un apel catre cei care stiu ca am interactionat in ultimele zile sa fie atenti la orice semn sau simptom"

Negoita a fost ales primar al Sectorului 3 in 2012, din partea PSD . Candideaza pentru un nou mandat , din partea Partidului Bucuresti 2020."Dragii mei, vin de aceasta data cu o postare diferita de ceea ce ne-am obisnuit. In cursul zilei de azi, am fost testat pozitiv pentru Sars-CoV-2.Nu am avut nicio problema speciala de sanatate, vreun simptom specific, pana aseara cand am inceput sa ma simt rau. O durere de cap ce nu a cedat pe parcursul noptii si o stare generala de slabiciune si moleseala. Dat fiind ca starea de rau a continuat, dimineata, m-am prezentat pentru a fi testat. Din pacate, rezultatul este pozitiv. Am primit tratament pe care il voi urma, bineinteles. Ma simt mai bine, durerea de cap este tot mai scazuta, dar, desigur, trebuie sa fiu atent si in zilele urmatoare.Va doresc tuturor multa sanatate, in primul si in primul rand!Si sa stiti ca, si daca nu voi fi pe teren in aceasta perioada, raman activ aici, asa cum ne-am obisnuit si sunt permanent in contact si cu colegii mei. In acest sens, fac un apel catre cei care stiu ca am interactionat in ultimele zile sa fie atenti la orice semn sau simptom si chiar sa se testeze daca au suspiciuni ca ceva ar putea sa nu fie in regula", a scris primarul pe Facebook.