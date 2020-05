Primarul Sucevei cere iesirea orasului din carantina: Situatia este bunisoara

Ziare.

Lungu a spus ca urmareste constant situatia epidemiologica si a precizat ca, daca pe 5 mai erau 402 cazuri cu COVID-19,, numarul de cazuri la o mie de locuitori scazand implicit de la 3,14 la 2,22.Primarul sustine ca face tot ceea ce depinde de el pentru a arata decidentilor ca este necesara ridicarea carantinei."Am putea spune ca aceasta situatie este bunisoara si ne-ar putea ajuta in demersurile noastre de ridicare a carantinei si a masurilor speciale. (...) In aceasta perioada am stat in contact cu Guvernul Romaniei, le-am adus la cunostinta justificari, argumente, le-am transmis si aceste tabele si sper ca din data de 15 mai sa avem si noi parte de masuri de relaxare. (...)Suceava este un oras normal, Suceava este un oras cu oameni normali, cu o covarsitoare majoritate de oameni sanatosi si cu cativa oameni bolnavi, la fel cum se intampla in intreaga Romanie. La Suceava suntem pe un plafon de stabilitate la fel cum se intampla in multe orase din Romania. De aceea eu sper ca pe data de 15 sa reanalizeze Guvernul aceasta stare de carantina de la Suceava", a spus Lungu.El a anuntat ca in CJSU se va discuta aceasta problema si va solicita sa se propuna Guvernului ridicarea starii de carantina."Epidemia inca nu a trecut. Multi spun ca nu am atins varful", a spus primarul care a rugat sucevenii sa respecte in continuare regulile pentru limitarea raspandirii virusului, de igiena personala, de izolare, de autoizolare sau carantina daca este cazul, de distantare sociala, de circulatie pe strada si in spatiile comerciale.