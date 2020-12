Primele 25.000 de doze din vaccinul produs de Pfizer au ajuns in Irlanda de Nord

Aproape 25.000 de doze au sosit, vineri, la Belfast si este prima din mai multe transe de livrari luna aceasta. Ministrul Sanatatii Robin Swann a declarat ca saptamana viitoare vor fi anuntate grupele care vor primi cu prioritate vaccinul.Administrarea vaccinului ar putea avea loc marti dimineata. Referitor la producerea vaccinului, Swann a afirmat ca a fost "un drum lung dar putem fi optimisti". "Cei care vor administra vaccinul vor fi cei dintai imunizati, urmati de grupurile vulnerabile."Suntem coordonati in privinta prioritizarii de Joint Committee on Vaccination and Immunisation", adaugand ca printre aceste grupuri se numara persoane ingrijite in centre si personalul medical si din domeniul social.Distribuirea vaccinului va presupune o "provocare logistica imensa", in special in centrele de ingrijire a persoanelor in varsta, a adaugat ministrul Sanatatii.Alte sase persoane din Iralnda de Nord au murit dupa ce au fost testate pentru coronavirus , numarul total al deceselor ajungand la 1.032.Alte 449 de persoane au fost depistate pozitiv cu Covid-19. In Irlanda, au fost raportate alte sase decese din cauza Covid, bilantul general fiind de 2.086.