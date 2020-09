Primele masti de protectie pentru persoanele defavorizate au ajuns la directiile de sanatate publica

In judetul Braila, prefectura anunta ca va incepe de luni distribuirea unui lot de 1.750.000 de masti de care vor beneficia persoanele care primesc venitul minim garantat sau alocatii pentru sustinerea familiei, pensionarii si persoanele cu handicap care au venituri mici.Ministrul Sanatatii preciza vineri, 4 septembrie, ca deocamdata au fost directionate catre 19 judete, putin peste 46 de milioane de masti din cele 108 milioane pentru care guvernul si-a luat angajamentul.Problema contractului neonorat la timp de firma care a castigat licitatia nu a fost clarificata, desi autoritatile atrageau atentia ca vor sa anuleze intelegerea, din cauza intarzierii la livrare."Avem un contract in care firma interpreteaza intr-un fel niste reguli. Am dispus o ancheta interna in acest moment, in minister, la achizitii si la compartimentul juridic, pentru a evalua acest contract."