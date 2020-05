Primele recoltari de plasma in Hunedoara s-au facut de la politicieni vindecati de COVID-19: Alte 50-60 de persoane au raspuns apelului DSP

Ziare.

Cei trei politicieni liberali s-au infectat cu noul coronavirus la jumatatea lunii martie, fiind tratati si vindecati de COVID-19 la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara.Ei au declarat, sambata, ca au dorit sa doneze de sange, necesar la pregatirea plasmei impotriva virusului COVID-19, din spirit de solidaritate cu bolnavii aflati pe paturile de spital, dar si pentru a oferi un exemplu catre alte persoane care pot sa ajute la salvarea de vieti.Deputatul Lucian Heius, considera gestul ca fiind unul "normal", venit sa sprijine bolnavii aflati in suferinta."(...) Speram ca gestul nostru sa fie urmat si de alti oameni care au fost bolnavi si s-au insanatosit, iar acum sa-i ajute pe cei care au nevoie de aceasta plasma", a declarat deputatul Lucian Heius.La randul sau, primarul municipiului Deva a punctat faptul ca este nevoie de solidaritate in lupta impotriva infectiei cu noul coronavirus, mai ales ca el a trecut prin boala impreuna cu fiica sa."Am trecut prin aceasta experienta, nu mi-a fost usor, mai ales ca nu am fost singurul din familie care a fost infectat, a fost si fetita mea, Laura. Consider ca astazi este o datorie morala a mea si a colegilor mei, de a dona sange pentru ca pacientii care sunt intr-o situatie mai grava decat am fost eu - si sunt pe sectiile de Terapie Intensiva - sa poata beneficia de aceasta noua schema de tratament si sa se vindece cat mai repede", a spus Florin Oancea.Solidaritatea si profesionalismul medicilor sunt aspecte pe care le-a relevat si administratorul public al municipiului Deva, Adrian David, reiterand insa si importanta respectarii, in continuare, a masurilor de prevenire a bolii."Am venit sa donez din credinta ca, pe langa profesionalismul medicilor, solidaritatea este cea care ne salveaza si ca acest sentiment, de a fi unii langa ceilalti, este si mai important in aceste momente grele pentru toata lumea. Am venit si sa dam un exemplu pentru ca a dona sange ar trebui sa fie parte din rutina noastra, de cate ori este necesar, nu doar in vreme de pandemie. Imi doresc ca gestul nostru sa fie de folos pentru cat mai multe persoane, carora le doresc multa sanatate", a spus Adrian David., de la care s-ar putea pregati apoi plasma utilizata in tratamentul persoanelor grav bolnave de COVID-19. Toti cei contactati au raspuns pozitiv la solicitarea de a dona sange pentru plasma."Avem o lista de donatori identificata cu ajutorul DSP Hunedoara. In general, oamenii raspund pozitiv la solicitarea noastra.", a afirmat dr. Halmagi.Recoltarile de sange pentru plasma folosita in tratamentul bolnavilor de COVID-19 se vor efectua, in general, in zilele de sambata, la sediul CJT Hunedoara-Deva.Conform datelor anuntate sambata de Prefectura Hunedoara, de la debutul pandemiei de COVID-19 in judet au fost confirmate 629 de imbolnaviri, iar 479 de persoane s-au vindecat. Din cauza bolii au decedat 69 de oameni.