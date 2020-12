Primele vaccinuri Moderna au fost administrate in SUA. Dozele pot fi depozitate la minus 20 de grade Celsius

Primele vaccinari cu produsul creat de tanara companie americana din domeniul biotehnologiei debuteaza la o saptamana dupa primele injectii din Statele Unite cu vaccinul dezvoltat de alianta Pfizer-BioNTech si vor fi realizate incepand de luni, 21 decembrie, in mai multe regiuni americane.Mandy Delgado, infirmiera la sectia de terapie intensiva de la Hartford Hospital, s-a declarat "bucuroasa" si "nerabdatoare" sa devina prima persoana inoculata cu vaccinul Moderna."Am vazut sosind la noi pacienti cu deficit de oxigen, iar starea lor de sanatate s-a agravat progresiv si apoi au murit, fara ca familiile lor sa poata fi prezente alaturi de ei", a subliniat infirmiera americana, cu cateva momente inainte de a primi vaccinul.Vaccinul Moderna se administreaza in doua doze, la un interval de cateva saptamani, la fel ca vaccinul Pfizer-BioNTech. Insa formula dezvoltata de Moderna poate fi depozitata la temperaturi de minus 20 de grade Celsius, nu la minus 70 de grade Celsius ca in cazul vaccinului Pfizer-BioNTech, aspect care a obligat aceasta alianta americano-germana sa dezvolte containere speciale pentru a asigura transportul vaccinului.Conditiile mai putin stricte de depozitare a vaccinurilor Moderna vor oferi autoritatilor locale o mai mare suplete pentru a raspunde nevoilor specifice ale regiunilor rurale si ale zonelor in care accesul este dificil, potrivit autoritatilor americane.Vaccinarile publice au inceput luni, saptamana trecuta, odata cu sosirea pe piata a vaccinurilor Pfizer-BioNTech. O campanie de promovare incearca sa inlature reticentele unei parti a populatiei americane, neincrezatoare in aceste vaccinuri, desi epidemia de coronavirus continua sa faca ravagii in Statele Unite: peste 17,8 milioane de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 au fost recenzate pana in prezent in aceasta tara si peste 317.000 de decese asociate maladiei COVID-19.Desi angajatii medicali considerati cei mai expusi in fata noului coronavirus au prioritate la vaccinare in toate statele federale americane, vicepresedintele Mike Pence s-a vaccinat la randul lui in fata camerelor de filmat, vineri, cu o prima doza a vaccinului Pfizer-BioNTech. Presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden , va face acelasi lucru in cursul zilei de luni.Citeste si: