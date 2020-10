Mai multe unitati de primiri urgente din Olanda s-au inchis din cauza suprasolicitarii, pe fondul cresterii numarului cazurilor de COVID-19

Unitati spitalicesti de primiri urgente din Amsterdam, Rotterdam si Haga au trebuit sa fie inchise timp de cateva ore din cauza personalului si a paturilor insuficiente, a declarat miercuri in parlament Ernst Kuipers, seful retelei olandeze de medicina de urgenta.A fost nevoie ca pacienti cu urgente sa fie transportati cu ambulantele la alte spitale din localitate sau din alte orase.Ca reactie la inmultirea cazurilor de infectare cu coronavirus , guvernul olandez a inasprit marti restrictiile si a impus o carantina partiala in tara.Spitalele se asteapta insa sa isi reduca cu 40% asistenta medicala obisnuita sau chiar cu 75% daca noile masuri nu vor avea efectul dorit. 'Aceasta inseamna ca vor ramane sa functioneze doar serviciile de urgente, pe langa asistenta pentru COVID-19', a afirmat Kuipers, potrivit caruia situatia este 'sumbra' comparativ cu primul val al epidemiei.Spitalele au fost deja nevoite sa anuleze sute de operatii si diferite tratamente.Aproape 44.000 de cazuri noi de COVID-19 au fost depistate saptamana trecuta in Olanda, adica o incidenta de 252 de infectari la 100.000 de locuitori.