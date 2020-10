Primul caz de COVID-19 si gripa simultan, confirmat in Mexic

"Mai mult decat convergenta celor doua boli la aceeasi persoana, un lucru mai putin obisnuit, trebuie sa ne preocupe juxtapunerea epidemiei cu sezonul de gripa, fapt ce ar putea duce la o saturatie a spitalelor", a scris luni pe Twitter , Alejandro Macias, responsabil cu gestionarea epidemiei de gripa din 2009.Duminica, guvernul mexican a confirmat prima infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2 si cu gripa sezoniera la aceeasi persoana, potrivit lui Jose Luis Alomia, director general de epidemiologie din cadrul Ministerului Sanatatii."A fost raportat in Mexic primul caz privind prezenta simultana a celor doua virusuri, atat a virusului SARS-CoV-2, agentul patogen care provoaca boala COVID-19, precum si a virusului AH1N1, care declanseaza gripa", a precizat el.Cazul a fost detectat la o femeie de 54 de ani cu antecedente de obezitate, suferind de o boala autoimuna si care a avut cancer si o afectiune pulmonara cronica.El a precizat ca pacienta a fost spitalizata si ca evolutia ei este buna. Responsabilul medical a explicat ca pacienta a inceput sa prezinte simptome la sfarsitul lunii septembrie, fapt ce a determinat spitalizarea ei la Institutul National de Stiinte Medicale si Nutritie Salvador Zubiran.Dupa mai multe saptamani de spitalizare, femeia a fost externata pentru perioada 5-6 octombrie, dar a fost din nou internata dupa ce a prezentat febra ridicata. La cea de-a doua spitalizare i-a fost detectat si virusul gripal AH1N1.Intr-un interviu acordat EFE, medicul Macias avertizase saptamana trecuta despre pericolul ca cele doua boli sa actioneze simultan si care va genera "o presiune spitaliceasca extraordinara". Nimeni nu este pregatit de o "epidemie sinergica", a spus el referitor la convergenta a doua epidemii sau focare de boala in randul populatiei.Pana duminica, Mexicul a inregistrat in total 83.781 de decese si 817.503 cazuri de COVID-19.