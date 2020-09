Primul caz de infectare cu noul coronavirus intr-o tabara de migranti din Grecia

"Un somalez de 40 de ani a fost testat pozitiv" cu noul tip de coronavirus, a declarat pentru AFP o sursa din cadrul Ministerului pentru Migratie al Greciei. Refugiatul a revenit pe insula recent din Atena, potrivit AFPMai mult de 12.700 de persoane traiesc in tabara supraaglomerata din Moria, a carei capacitate de primire este de numai 2.800 de locuri.Un alt caz de contaminare cu noul tip de coronavirus, cel al unui barbat de 35 de ani originar din Yemen, a fost inregistrat in iulie in tabara de refugiati de pe insula Chios.Grecia a anuntat vineri prelungirea pana pe 15 septembrie a masurilor de izolare impuse migrantilor in taberele de la portile de intrare in Europa, pe insule si la frontiera terestra a tarii, care se confrunta cu o crestere a contaminarilor cu noul tip de coronavirus.Prezenta a peste 24.000 de solicitanti de azil in tabere insalubre, cu o capacitate totala de sub 6.100 de locuri, situate in cele cinci insule din Marea Egee, este o sursa de ingrijorare pentru autoritati ONG-urile au denuntat de mai multe ori inchiderea solicitantilor de azil in aceste structuri care nu sunt adaptate pentru a pune in functiune masurile sanitare necesare.Noii sositi pe insulele grecesti sunt plasati in carantina in structuri separate pentru a nu risca sa contamineze toata tabara.Cu 271 de decese cauzate de COVID-19, Grecia nu a fost atat de afectata ca alte tari europene si niciun deces nu s-a inregistrat in taberele de migranti.Citeste si: